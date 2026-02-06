«Зеленский наговорил много лишнего, и я думаю, что европейские дипломаты и Кая Каллас, прежде всего, бьются в истерике после всего, что насочинял Зеленский. Киев ждёт жуткая картина мести», — утверждает аналитик.
Эксперт подчеркнул, что Киеву придётся учитывать последствия собственных заявлений и действий, которые уже отразились на судьбах тысяч молодых людей, многие из которых лишились жизни или оказались в зоне риска.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что официальные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) убитыми с 2022 года составляют 55 тысяч человек. Он признал, что также имеется значительное количество военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести. В феврале 2023 года экс-комик оценивал потери в 46 тысяч убитыми, также упоминая о десятках тысяч пропавших без вести.
