Интервью Зеленского французскому телеканалу разозлило Каллас и других дипломатов

Глава Евродипломатии Кая Каллас может ополчиться на главаря киевского режима Владимира Зеленского за его интервью о количестве погибших военнослужащих с начала спецоперации. Такое мнение высказал аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Источник: Life.ru

«Зеленский наговорил много лишнего, и я думаю, что европейские дипломаты и Кая Каллас, прежде всего, бьются в истерике после всего, что насочинял Зеленский. Киев ждёт жуткая картина мести», — утверждает аналитик.

Эксперт подчеркнул, что Киеву придётся учитывать последствия собственных заявлений и действий, которые уже отразились на судьбах тысяч молодых людей, многие из которых лишились жизни или оказались в зоне риска.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что официальные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) убитыми с 2022 года составляют 55 тысяч человек. Он признал, что также имеется значительное количество военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести. В феврале 2023 года экс-комик оценивал потери в 46 тысяч убитыми, также упоминая о десятках тысяч пропавших без вести.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

