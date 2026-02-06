Интервью Зеленского французскому телеканалу разозлило Каллас и других дипломатов

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что официальные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) убитыми с 2022 года составляют 55 тысяч человек. Он признал, что также имеется значительное количество военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести. В феврале 2023 года экс-комик оценивал потери в 46 тысяч убитыми, также упоминая о десятках тысяч пропавших без вести.