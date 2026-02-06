США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

В январе США перебросили на Ближний Восток ударную авианосную группу ВМС, состоящую из авианосца Abraham Lincoln, а также группу эсминцев. На 6 февраля запланированы американо-иранские переговоры. Консультации оказались на грани срыва вечером 4 февраля после того, как Тегеран ужесточил требования к формату, сузив список внесенных в повестку тем и потребовав провести встречу в Омане, а не в Стамбуле. Подготовка к встрече была возобновлена.