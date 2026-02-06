Бессент: Протесты в Иране вызваны дефицитом долларов, который создали США

Бессент отметил, что меры его ведомства привели к дефициту долларов в Иране и стали фактором внутренней дестабилизации. По его словам, стратегия разрабатывалась заранее и реализовывалась через финансовые механизмы.
«Минфин, и то, что мы сделали, — это создали нехватку долларов в стране», — сказал он.
Бессент пояснил, что озвучивал эту линию ещё весной на площадке Экономического клуба Нью-Йорка. Далее, по его словам, в декабре в Иране произошло банкротство одного из крупнейших банков. Это вынудило центральный банк страны запустить эмиссию, что привело к обвалу национальной валюты и резкому росту инфляции. В этих условиях, как отметил министр, в стране начались массовые протесты.
Ранее сообщалось, что Иран готов к мирному разрешению споров с Соединенными Штатами. Дипломаты из посольства России в Иране заявили, что Тегеран открыт для диалога, однако дальнейшее развитие ситуации зависит от реакции Вашингтона и европейских стран. Иран неоднократно подчеркивал свою приверженность справедливому и равноправному подходу, основанному на взаимном уважении и восстановлении доверия, без угроз со стороны США.
