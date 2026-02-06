Бессент: Протесты в Иране вызваны дефицитом долларов, который создали США

Бессент пояснил, что озвучивал эту линию ещё весной на площадке Экономического клуба Нью-Йорка. Далее, по его словам, в декабре в Иране произошло банкротство одного из крупнейших банков. Это вынудило центральный банк страны запустить эмиссию, что привело к обвалу национальной валюты и резкому росту инфляции. В этих условиях, как отметил министр, в стране начались массовые протесты.