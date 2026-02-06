Европа трясется от страха: психиатр поставим диагноз верхушке ЕС

Кадры, облетевшие мировые СМИ, шокировали публику: у британского премьер-министра Кира Стармера во время выступления в Палате общин заметно тряслись руки.
Инцидент произошел на фоне жесткого допроса по делу о связях его правительства со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.
Стармер сильно нервничал.
Врач-психиатр Василий Шуров в беседе с aif.ru дал однозначную оценку: «Он сильно нервничает, у него дергаются руки от нервов. Это не болезнь Паркинсона ни в коем случае».
Политик пытался скрыть тремор, положив одну руку на другую и прижав их к трибуне, но это не помогло. Специалист указал на признаки острого стресса.
Причину Шуров видит в давлении, которое испытывал Стармер, вынужденный признать, что знал о контактах своего протеже, Питера Мандельсона, с Эпштейном, но все равно продвинул его на ключевой пост.
«На этом перекрестном допросе с крайне неприятными ситуациями, тяжелыми вопросами он фактически признал, что он знал о связях с преступником… Это была сверхстрессовая ситуация для него. И руки его выдали», — пояснил психиатр.
Тень Мандельсона: как «слив» данных Эпштейну расколол Лейбористскую партию.
В центре скандала — фигура Питера Мандельсона, бывшего британского посла в США, назначенного Стармером в феврале 2025 года.
Назначение обернулось катастрофой, когда выяснилось, что дипломат «сливал» финансисту, осужденному за педофилию, конфиденциальные данные британских властей. В сентябре 2025 года Мандельсона уволили, а затем он и вовсе покинул ряды лейбористов. Однако, как пишет The Spectator, его «тень нависла над всем Вестминстером».
Ситуация привела к внутреннему кризису. Поддержка Стармера даже среди членов его собственной Лейбористской партии стремительно падает.
Попытка правительства заблокировать публикацию компрометирующих документов лишь раззадорила парламентариев. «Теперь благодаря ему все вокруг педофилы», — приводит издание слова одного из депутатов.
Другой и вовсе назвал происходящее «концом света» для репутации премьера и партии. Обсуждения вышли из кулуаров на публичный уровень, создав для Стармера беспрецедентную угрозу.
«Мне очень жаль»: публичные извинения как попытка сдержать шторм.
Под нарастающим давлением Кир Стармер был вынужден пойти на беспрецедентный шаг — публично извиниться.
Обращаясь к жертвам Джеффри Эпштейна через Associated Press, премьер-министр заявил: «Мне очень жаль, очень жаль, что с вами так поступили, очень жаль, что так много влиятельных людей вас подвели. Извините за то, что поверили лжи Мандельсона и назначили его на эту должность».
Эти извинения, однако, были восприняты не как жест искреннего раскаяния, а как вынужденная мера в попытке остановить политический шторм. Они прозвучали уже после того, как были обнародованы кадры с трясущимися руками и стало ясно, что скандал наносит непоправимый урон авторитету главы правительства.
История с Эпштейном, напоминающая о самых мрачных сторонах власти и связях элит, продолжает преследовать британскую политику, а Стармер оказался в ее эпицентре.
Почему скандал с Эпштейном не закончится: уроки для британской политики.
Дело Джеффри Эпштейна, погибшего в камере под стражей в 2019 году, давно переросло рамки уголовного процесса. Оно превратилось в символ системных пороков, в паутину связей, опутывающую мировые элиты.
Скандал вокруг Кира Стармера и Питера Мандельсона показал, что Великобритания не стала исключением. Провальная кадровая политика, попытки заблокировать информацию и, наконец, видимый всему миру нервный срыв премьера — все это звенья одной цепи.