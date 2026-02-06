Миршаймер: Российские военные могут освободить Одессу, если ВСУ развалятся

Напомним, Украина на переговорах добивается гарантий безопасности для Одессы, обсуждение идёт в рамках подготовки мирного документа. Украинская сторона рассматривает Одессу как один из ключевых элементов возможного пакета соглашений. Речь идёт о формировании механизма, который должен зафиксировать отказ от военных действий в отношении города. Незалежная настаивает на юридически или политически закреплённых гарантиях, которые исключали бы продвижение российских сил в направлении Одессы.