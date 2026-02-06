Миршаймер: Российские военные могут освободить Одессу, если ВСУ развалятся

«В ситуации, когда русские настроены сохранить эти четыре области (Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую. — Прим. Life.ru) Я думаю, самый интересный вопрос — займут ли они больше областей, займут ли они Одессу, займут ли они Харьков», — сказал Миршаймер.
Эксперт считает, что Киев уже потерпел военное поражение и продолжает сопротивление лишь благодаря внешней поддержке. По его словам, переговоры в Абу-Даби показали, что России, вероятно, придётся завершить конфликт военным путём, добившись полного поражения киевского режима.
Напомним, Украина на переговорах добивается гарантий безопасности для Одессы, обсуждение идёт в рамках подготовки мирного документа. Украинская сторона рассматривает Одессу как один из ключевых элементов возможного пакета соглашений. Речь идёт о формировании механизма, который должен зафиксировать отказ от военных действий в отношении города. Незалежная настаивает на юридически или политически закреплённых гарантиях, которые исключали бы продвижение российских сил в направлении Одессы.
