«Зеленский выглядел отвратительно. Казалось, что он не спал уже три месяца», — сказал Христофору.
Эксперт добавил, что бывший комик во время интервью говорил противоречиво и лгал о потерях Вооружённых сил Украины (ВСУ), а ведущий делал вид, что не замечает этого.
«К сожалению, журналист никак не сопротивлялся ничему из того, что говорил Зеленский, ничему из того бреда, который из него выливался», — уточнил кипрский журналист.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что официальные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) убитыми с 2022 года составляют 55 тысяч человек. Он признал, что также имеется значительное количество военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести. В феврале 2023 года экс-комик оценивал потери в 46 тысяч убитыми, также упоминая о десятках тысяч пропавших без вести.
