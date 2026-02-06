Ричмонд
Bloomberg: президент и премьер Эстонии разругались из-за переговоров с РФ

Между президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром страны Кристеном Михалом произошла ссора из-за слов о поддержке переговоров с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Между президентом Эстонии Аларом Карисом и главой правительства Кристеном Михалом возникло разногласие по поводу высказываний о возможности диалога с Россией, сообщает Bloomberg.

«Заявление президента Эстонии о поддержке прямых переговоров между блоком и Москвой вызвало негативную реакцию со стороны правительства одного из самых ярых сторонников жесткой линии в Европейском cоюзе», — цитирует издание.

Согласно публикации, несмотря на то, что должность президента в Эстонии носит в основном представительский характер, неприятие его инициативы свидетельствует о повсеместной обеспокоенности в Евросоюзе относительно идеи нормализации отношений с Российской Федерацией.

«Это как табу в трех прибалтийских странах на восточном фланге НАТО, которые имеют напряженные отношения с Москвой и являются одними из самых верных союзников Украины», — подчеркивается в материале.

Предшествующее заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини и президента Эстонии Алара Кариса касалось поддержки идеи учреждения Евросоюзом специального представителя для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Однако, несмотря на позицию президента, Министерство иностранных дел Эстонии заявило о невозможности переговоров с Москвой до тех пор, пока «Россия не скорректирует свою политику и цели в отношении украинского конфликта».

Ранее сообщалось, что Эстония на три месяца закроет ночной переход на двух КПП на границе с Россией.

