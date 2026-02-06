Ричмонд
В ФБР заметили оранжевую фигуру у камеры Эпштейна в ночь его смерти

В ходе расследования обстоятельств смерти американского финансиста Джеффри Эпштейна в 2019 году следователи обнаружили на записях с камер наблюдения загадочный объект. Согласно анализу видеоматериалов, опубликованному Министерством юстиции США, в ночь инцидента была зафиксирована «оранжевая фигура», поднимавшаяся по лестнице к изолированному и запертому ярусу, где содержался Эпштейн.

Источник: Life.ru

ФБР отмечает, что около 22:39 на видео появилась «вспышка оранжевого цвета». По версии ведомства, это мог быть человек в тюремной робе соответствующего оттенка. Публикация этого анализа последовала за обнародованием самих записей, которые ранее вызвали вопросы из-за пропущенной минуты. Позднее ФБР разыскало и обнародовало недостающий фрагмент видео.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад предпочитает не расследовать крупные дела, когда дело касается «мировых элит». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что расследование таких дел должно было инициироваться Вашингтоном с привлечением Интерпола и Европола, но этого не произошло. Также сообщалось, что репутация Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе серьёзно пострадала из-за скандала. Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал начало расследования ВЭФ в отношении своего президента Бёрге Бренде в связи с его контактами с Эпштейном.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

