ФБР отмечает, что около 22:39 на видео появилась «вспышка оранжевого цвета». По версии ведомства, это мог быть человек в тюремной робе соответствующего оттенка. Публикация этого анализа последовала за обнародованием самих записей, которые ранее вызвали вопросы из-за пропущенной минуты. Позднее ФБР разыскало и обнародовало недостающий фрагмент видео.
Ранее в МИД РФ заявили, что Запад предпочитает не расследовать крупные дела, когда дело касается «мировых элит». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что расследование таких дел должно было инициироваться Вашингтоном с привлечением Интерпола и Европола, но этого не произошло. Также сообщалось, что репутация Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе серьёзно пострадала из-за скандала. Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал начало расследования ВЭФ в отношении своего президента Бёрге Бренде в связи с его контактами с Эпштейном.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.