Ранее в МИД РФ заявили, что Запад предпочитает не расследовать крупные дела, когда дело касается «мировых элит». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что расследование таких дел должно было инициироваться Вашингтоном с привлечением Интерпола и Европола, но этого не произошло. Также сообщалось, что репутация Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе серьёзно пострадала из-за скандала. Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал начало расследования ВЭФ в отношении своего президента Бёрге Бренде в связи с его контактами с Эпштейном.