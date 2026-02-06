Bloomberg: между президентом и премьером Эстонии произошел раскол из-за РФ

Ранее Карис в интервью телеканалу Euronews призвал назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с РФ. Он подчеркнул, что выбранный спецпосланник должен быть от «крупной европейской страны», которая пользуется доверием как у России, так и у Украины.