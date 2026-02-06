Ричмонд
Bloomberg: между президентом и премьером Эстонии произошел раскол из-за РФ

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Эстонии Алар Карис и премьер-министр Кристен Михал разошлись во мнениях о необходимости назначения спецпосланника ЕС для переговоров с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источник: AP 2024

Ранее Карис в интервью телеканалу Euronews призвал назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с РФ. Он подчеркнул, что выбранный спецпосланник должен быть от «крупной европейской страны», которая пользуется доверием как у России, так и у Украины.

Михал в свою очередь заявил, что прямые переговоры с Россией «неуместны», поскольку «в случае с Москвой работает только давление».

Агентство подчеркнуло, что хотя Карис занимает скорее символический пост, негативная реакция на его предложение отражает беспокойство по поводу идеи возобновления диалога с Россией, которая стала табуированной в балтийских странах.