Внешний вид и поведение Зеленского на интервью телеканалу вызвали тревогу

Интервью телеканалу France 2 Зеленский дал позавчера. В нем он заявил, что в случае поражения Украина якобы утратит независимость, а также выразил надежду на прекращение боевых действий в течение года, несмотря на отсутствие у Киева намерений идти на переговоры. Кроме того, он озвучил данные о потерях ВСУ, утверждая, что с февраля 2022 года Украина потеряла около 55 тыс. военнослужащих, при этом значительное число людей числится пропавшими без вести.