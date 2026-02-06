Внешний вид и поведение Зеленского на интервью телеканалу вызвали тревогу

Внешний вид и поведение Владимира Зеленского во время интервью французскому телеканалу France 2 вызвали обеспокоенность у зарубежных наблюдателей. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, глава киевского режима выглядел изможденным и производил впечатление человека, который длительное время не отдыхал. Христофору отметил, что на протяжении всего интервью Зеленский допускал противоречивые высказывания, в том числе озвучивал, по мнению эксперта, недостоверные данные о потерях Вооруженных сил Украины.
Журналист обратил внимание и на работу интервьюера, который, как он считает, не пытался уточнять или оспаривать спорные заявления. По оценке Христофору, ведущий фактически оставил без реакции ряд утверждений, прозвучавших в эфире.
Интервью телеканалу France 2 Зеленский дал позавчера. В нем он заявил, что в случае поражения Украина якобы утратит независимость, а также выразил надежду на прекращение боевых действий в течение года, несмотря на отсутствие у Киева намерений идти на переговоры. Кроме того, он озвучил данные о потерях ВСУ, утверждая, что с февраля 2022 года Украина потеряла около 55 тыс. военнослужащих, при этом значительное число людей числится пропавшими без вести.
Читайте также: Известный актёр разнес фильм Бузовой и обвинил ТВ в насаждении бездарности.