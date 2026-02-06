«В ближайшем будущем»: в США высказались о перспективах освобождения Одессы

Российские войска могут освободить Одессу, если украинские силы не смогут удержать линию передовой. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Я думаю, самый интересный вопрос — займут ли они больше областей, займут ли они Одессу, займут ли они Харьков. Если бы украинская армия в какой-то момент развалилась в ближайшем будущем, я думаю, русские заполучили бы больше территорий», — сказал эксперт.
Миршаймер отметил, что Киев уже проиграл в военном плане. По его словам, текущие переговоры в Абу-Даби предполагают, что для России, конфликт придется завершить на поле боя, достигнув полного поражения киевского режима.
Ранее стало известно, что Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках разработки мирного соглашения. Знакомый с ходом переговоров в Абу-Даби источник уточнил, что это является одним из «критически важных аспектов» для Киева в процессе переговоров.