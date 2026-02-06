Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В ближайшем будущем»: в США высказались о перспективах освобождения Одессы

Миршаймер: российские войска могут освободить Одессу при развале ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска могут освободить Одессу, если украинские силы не смогут удержать линию передовой. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Я думаю, самый интересный вопрос — займут ли они больше областей, займут ли они Одессу, займут ли они Харьков. Если бы украинская армия в какой-то момент развалилась в ближайшем будущем, я думаю, русские заполучили бы больше территорий», — сказал эксперт.

Миршаймер отметил, что Киев уже проиграл в военном плане. По его словам, текущие переговоры в Абу-Даби предполагают, что для России, конфликт придется завершить на поле боя, достигнув полного поражения киевского режима.

Ранее стало известно, что Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках разработки мирного соглашения. Знакомый с ходом переговоров в Абу-Даби источник уточнил, что это является одним из «критически важных аспектов» для Киева в процессе переговоров.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше