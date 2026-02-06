Польский генерал заявил о невозможности отправки европейских солдат на Украину

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал возможное появление войск альянса на Украине после заключения мирного соглашения. Выступая в Верховной раде, Рютте отметил, что страны-участницы, согласившиеся на отправку своих контингентов, предоставят Украине как сухопутную, так и морскую поддержку, а также авиационное прикрытие. Он также добавил, что государства, которые не направят войска, продолжат оказывать Киеву иную помощь.