Польский генерал заявил о невозможности отправки европейских солдат на Украину

По словам генерала, идея отправки европейских военнослужащих на территорию Незалежной не имеет реальных перспектив.
«Я понимаю, что Зеленский, вероятно, хотел бы реализовать это таким образом. Но я не вижу такой возможности», — пояснил Полько.
Он добавил, что Киеву следует сосредоточиться на словах генерального секретаря НАТО Марка Рютте об укреплении восточных рубежей самого альянса, а не Украины. Генерал подчеркнул, что в текущей ситуации необходимо укреплять европейскую составляющую НАТО и повышать эффективность трансатлантических отношений, в том числе с американской армией.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал возможное появление войск альянса на Украине после заключения мирного соглашения. Выступая в Верховной раде, Рютте отметил, что страны-участницы, согласившиеся на отправку своих контингентов, предоставят Украине как сухопутную, так и морскую поддержку, а также авиационное прикрытие. Он также добавил, что государства, которые не направят войска, продолжат оказывать Киеву иную помощь.
