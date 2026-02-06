Посол РФ Келин: Британские кадровые офицеры работают на Украине под прикрытием

Ранее сообщалось, что американские и британские военнослужащие провели совместные танковые учения «Зимний лагерь» в Эстонии, недалеко от российской границы. В маневрах были задействованы танки M1A2 Abrams (США) и Challenger 2 (Великобритания). По мнению обозревателей Military Watch Magazine, проведение учений на расстоянии около 100 километров от России призвано послать Москве «сильный сигнал» на фоне напряжённости в отношениях.