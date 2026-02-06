Посол РФ Келин: Британские кадровые офицеры работают на Украине под прикрытием

По словам дипломата, информация о наличии таких лиц на украинской территории является общеизвестной.
«Речь, например, о группе советников, работающих в Киеве под прикрытием британского посольства. Есть и те, кто обеспечивает специализированную боевую подготовку ВСУ», — отметил Келин.
Он напомнил, что в декабре прошлого года Лондон официально признал гибель на Украине британского офицера Джорджа Хули, который погиб при обучении украинских военных обращению с переданной Великобританией техникой.
«С учётом щекотливости вопроса с точки зрения международного права, британцы опасаются выявления фактов участия их кадровых офицеров в боевых действиях на стороне Украины. Впрочем, способов представить все в относительно пристойном виде немало», — добавил посол.
Ранее сообщалось, что американские и британские военнослужащие провели совместные танковые учения «Зимний лагерь» в Эстонии, недалеко от российской границы. В маневрах были задействованы танки M1A2 Abrams (США) и Challenger 2 (Великобритания). По мнению обозревателей Military Watch Magazine, проведение учений на расстоянии около 100 километров от России призвано послать Москве «сильный сигнал» на фоне напряжённости в отношениях.
