19FortyFive: НАТО опасается российского бомбардировщика Ту-160М

Колумнист американского издания 19FortyFive Брэндон Вейхерт отмечает, что и Киев, и его союзники по НАТО осознают значимость российского стратегического бомбардировщика Ту-160М в контексте конфликта на Украине.
«Киев и его партнеры по НАТО признают ключевую роль, которую Ту-160М играют в способности России вести конфликт на Украине», — цитирует издание автора.
В публикации подчеркивается, что данный тип самолетов помогает российским Вооруженным силам эффективно выполнять поставленные задачи, в том числе в условиях противодействия украинской системе противовоздушной обороны.
«Это еще один пример того, насколько хорошо россияне адаптировались к требованиям современного поля боя», — заключает Вейхерт.
Ту-160 — это передовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла, являющийся ключевым элементом дальней авиации. Его основное предназначение — нанесение ударов ядерным и обычным вооружением по наиболее значимым объектам в отдаленных регионах. Восстановление производства Ту-160 в модернизированной версии, Ту-160М, было инициировано по распоряжению президента России Владимира Путина.
