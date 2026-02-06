Экс-депутату думы Братска ужесточили приговор по делу о подкупе на 16 млн рублей

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приангарья, с января 2017 года по июнь 2022 года подсудимый, будучи директором литейного производства одного из предприятий региона, неправомерно получал от коммерческих организаций вознаграждения от 400 тысяч до 7 млн рублей за приоритетную и беспрепятственную поставку сырья на заводы и недопуск к поставке иных поставщиков. Общая сумма переданных и полученных коммерческих подкупов составила более 16 млн рублей.