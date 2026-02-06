Три африканские страны примут обратно своих нелегалов из Британии

Первый рейс для депортации уже отправился в Намибию, подготовка к возвращению граждан в Анголу и ДР Конго продолжается. Власти подчёркивают, что с начала работы правительства Лейбористов из страны были выдворены или депортированы почти 60 000 иностранных граждан, при этом число возвращённых преступников увеличилось на 32%, а нелегальных мигрантов — на 45%.