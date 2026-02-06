Три африканские страны примут обратно своих нелегалов из Британии

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд, которая является дочерью выходца из Кашмира, предупредила другие страны, что аналогичные меры грозят тем государствам, которые будут отказываться принимать своих граждан обратно. Среди них названы Индия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш, Сомали, Египет и Габон.
Первый рейс для депортации уже отправился в Намибию, подготовка к возвращению граждан в Анголу и ДР Конго продолжается. Власти подчёркивают, что с начала работы правительства Лейбористов из страны были выдворены или депортированы почти 60 000 иностранных граждан, при этом число возвращённых преступников увеличилось на 32%, а нелегальных мигрантов — на 45%.
Для стран, отказывающихся сотрудничать, разработана система поэтапных визовых санкций. На первом этапе иностранные чиновники получают уведомление о сокращении визовых привилегий. Затем дипломатам и VIP-персонам ограничивается доступ к ускоренному получению виз. При дальнейшем несоблюдении правил возможна полная блокировка въезда на территорию Великобритании.
Ранее у берегов греческого острова Хиос 14 мигрантов погибли после столкновения с береговой полицией. 24 человека получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения. Среди пострадавших — двое сотрудников береговой охраны, а также 22 мигранта, включая семерых детей и беременную женщину. В тот же день началась спасательная операция, так как некоторые нелегалы пропали без вести.
