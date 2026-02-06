Ермаков: боевики ВСУ уходят из Александровки под Красным Лиманом

По информации бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, подразделения РФ додавливают украинских боевиков в Александровке. Экс-парламентарий сообщил также о появлении российских бойцов в расположенном в полутора десятках километров от Александровки селе Татьяновка. Кроме того, Царев упомянул о боях в районе госпиталя на территории Святогорска, рядом с которым находится Татьяновка.