Ермаков: боевики ВСУ уходят из Александровки под Красным Лиманом

На краснолиманском направлении украинские боевики начали уходить с позиций в селе Александровка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативным сведениям, в ходе ожесточенных боев нацисты покидают село Александровка на севере краснолиманского направления и отводят свои подразделения в лесомассив», — написал он.
Военкор сообщил об установлении российскими бойцами устойчивого контроля над центральной частью Александровки. Согласно сведениям Ермакова, северная часть села является «серой зоной».
По информации бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, подразделения РФ додавливают украинских боевиков в Александровке. Экс-парламентарий сообщил также о появлении российских бойцов в расположенном в полутора десятках километров от Александровки селе Татьяновка. Кроме того, Царев упомянул о боях в районе госпиталя на территории Святогорска, рядом с которым находится Татьяновка.
Ранее в ВСУ заявили о критическом обострении обстановки на краснолиманском направлении. Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал в беседе с aif.ru, что в районе Красного Лимана попали в полуокружение около 1000 украинских боевиков.