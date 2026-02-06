Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из украинского плена домой вернулись 20 уроженцев Чечни

После первого в 2026 году обмена пленными между Россией и Украиной на родину вернулись 20 уроженцев Чеченской Республики.

После первого в 2026 году обмена пленными между Россией и Украиной на родину вернулись 20 уроженцев Чеченской Республики. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, обмен состоялся в четверг. В рамках процедуры Министерство обороны России вернуло 157 российских военнослужащих, из которых 20 — выходцы из Чечни. Все они уже находятся дома.

Кадыров отметил, что тема обмена пленными обсуждалась им с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Зайидом Аль Нахайаном. Глава республики подчеркнул роль ОАЭ в гуманитарном посредничестве и выразил благодарность за участие в решении этого вопроса.

Он добавил, что работа по возвращению пленных российских военнослужащих ведется на постоянной и системной основе. В этом задействован региональный оперативный штаб по проведению специальной военной операции, а также депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев, который, по словам Кадырова, занимается этим направлением по его поручению.

Читайте также: Известный актёр разнес фильм Бузовой и обвинил ТВ в насаждении бездарности.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше