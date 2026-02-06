Из украинского плена домой вернулись 20 уроженцев Чечни

После первого в 2026 году обмена пленными между Россией и Украиной на родину вернулись 20 уроженцев Чеченской Республики. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
По его словам, обмен состоялся в четверг. В рамках процедуры Министерство обороны России вернуло 157 российских военнослужащих, из которых 20 — выходцы из Чечни. Все они уже находятся дома.
Кадыров отметил, что тема обмена пленными обсуждалась им с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Зайидом Аль Нахайаном. Глава республики подчеркнул роль ОАЭ в гуманитарном посредничестве и выразил благодарность за участие в решении этого вопроса.
Он добавил, что работа по возвращению пленных российских военнослужащих ведется на постоянной и системной основе. В этом задействован региональный оперативный штаб по проведению специальной военной операции, а также депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев, который, по словам Кадырова, занимается этим направлением по его поручению.
