Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон выразил мнение, что Украина может потерять Одессу и Киев в случае отказа от заключения сделки с Россией. Свою позицию он озвучил в эфире YouTube-канала.
По его словам, каждое последующее предложение российской стороны в рамках возможного урегулирования будет для Украины менее выгодным, чем предыдущее, в связи с чем, по его оценке, соглашение следует заключать в ближайшее время.
Джонсон отметил, что Россия по-прежнему готова предоставить Украине возможность сохранить статус нормального государства, однако в случае отказа от текущих условий следующее предложение может предполагать потерю Одессы и, возможно, Киева.
По его оценке, никакая поддержка со стороны западных союзников Киева не сможет предотвратить поражение Украины. Как добавил Джонсон, ключевой вопрос заключается лишь в том, каким образом будет выглядеть этот исход.
Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф охарактеризовал как конструктивные трехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса, состоявшиеся в Абу-Даби.