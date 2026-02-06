Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обещал выделить $16 млрд на проект за согласие назвать вокзал в его честь

Американский президент Дональд Трамп предложил лидеру сенатского меньшинства Чаку Шумеру выделить 16 миллиардов долларов на строительство железнодорожного туннеля Gateway под рекой Гудзон. Об этом сообщает CNN.

Источник: Life.ru

В обмен республиканец хотел, чтобы Шумер согласился переименовать Пенсильванский вокзал Нью-Йорка и международный аэропорт имени Даллеса в честь президента. Собеседники, знакомые с переговорами, отметили, что Шумер отклонил инициативу, подчеркнув отсутствие у себя полномочий для переименования объектов.

Трамп заморозил федеральное финансирование проекта, несмотря на его многолетнее планирование и значимость для транспортной инфраструктуры Нью-Йорка и Нью-Джерси. Оба штата подали иск в суд на администрацию Белого дома, утверждая, что замораживание финансирования нарушает закон. Представитель Шумера воздержался от комментариев, Белый дом официально не ответил на запрос СМИ.

Напомним, Трамп ранее переименовал Кеннеди-центр в «Центр Трампа и Кеннеди» и Института мира США в «Институт мира имени Трампа». В результате группа сенаторов во главе с Берни Сандерс выступила с законодательной инициативой, запрещающей называть федеральные здания и учреждения в честь действующих президентов страны. Сандерс назвал подобную практику высокомерной и незаконной, заявив, что законопроект призван положить конец «президентскому нарциссизму».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше