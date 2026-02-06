Трамп обещал выделить $16 млрд на проект за согласие назвать вокзал в его честь

В обмен республиканец хотел, чтобы Шумер согласился переименовать Пенсильванский вокзал Нью-Йорка и международный аэропорт имени Даллеса в честь президента. Собеседники, знакомые с переговорами, отметили, что Шумер отклонил инициативу, подчеркнув отсутствие у себя полномочий для переименования объектов.
Трамп заморозил федеральное финансирование проекта, несмотря на его многолетнее планирование и значимость для транспортной инфраструктуры Нью-Йорка и Нью-Джерси. Оба штата подали иск в суд на администрацию Белого дома, утверждая, что замораживание финансирования нарушает закон. Представитель Шумера воздержался от комментариев, Белый дом официально не ответил на запрос СМИ.
Напомним, Трамп ранее переименовал Кеннеди-центр в «Центр Трампа и Кеннеди» и Института мира США в «Институт мира имени Трампа». В результате группа сенаторов во главе с Берни Сандерс выступила с законодательной инициативой, запрещающей называть федеральные здания и учреждения в честь действующих президентов страны. Сандерс назвал подобную практику высокомерной и незаконной, заявив, что законопроект призван положить конец «президентскому нарциссизму».
