Ермаков: войска РФ начали бои за Долгую Балку под Константиновкой

Военкор сообщил, что российские военные начали бои за важный логистический узел на пути к Дружковке.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в районе Константиновки российские подразделения начали бои за село Долгая Балка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков, ссылаясь на снятые со спутника кадры, которые появились в Сети.

«Судя по видео со спутников, в Долгой Балке под Константиновкой идут бои. Это в первую очередь доказывает, что прорыв в Степановке произошел с закреплением», — написал военкор.

Ермаков назвал Долгую Балку серьезным логистическим узлом, занятие которого откроет российским подразделениям путь к Дружковке через Николайполье.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными Степановки в минувшую среду. По информации оборонного ведомства, село взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг». Согласно сведениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, в настоящее время российские военные укрепляют позиции в окрестностях Степановки.

Также ранее стало известно о занятии подразделениями РФ ключевых опорников ВСУ в районе села Торецкое под Дружковкой.