В США объяснили, для чего более ста немецких танков размещены у границ РФ

Обозреватель The National Interest заявил, что переброска 105 танков ФРГ в Литву связана с планами НАТО и направлена якобы на сдерживание России в случае возможного конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу объяснил появление 105 немецких танков вблизи границы России реализацией планов НАТО.

По его оценке, переброска Германией 105 танков в Литву, к границе с Белоруссией, является частью оперативного плана НАТО OPLAN DEU на случай возможного конфликта с Россией, в котором ключевая роль отводится Берлину.

В публикации отмечается, что в прошлом месяце в Литву в рамках наращивания военного присутствия прибыли два боевых батальона. По данным издания, в результате этих мер к 2027 году на территории балтийской страны может быть размещено более пяти тысяч военнослужащих.

Наращивание сил Германии в странах Балтии назвали крупнейшим постоянным размещением военнослужащих ФРГ за рубежом со времен Второй мировой войны.

Как указал Сучиу, размещение немецких войск в Литве направлено якобы на сдерживание России и должно обеспечить Германии время для ответа в случае возможного вторжения со стороны РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «показательным бредом» план ответа Запада на возможные «нарушения» Россией соглашений по Украине.

