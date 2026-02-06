Посольство США призвало американцев срочно покинуть Иран

Посольство также предупредило о возможных перебоях в работе интернета на территории Ирана. По оценке американской стороны, граждане США находятся в республике в зоне повышенного риска задержания. Отмечается, что демонстрация американского паспорта или любых связей с Соединенными Штатами может сама по себе стать поводом для ареста.