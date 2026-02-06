Ричмонд
Посольство США призвало американцев срочно покинуть Иран

Гражданам США рекомендовано немедленно покинуть территорию Ирана и не рассчитывать на помощь американских властей.

Гражданам США рекомендовано немедленно покинуть территорию Ирана и не рассчитывать на помощь американских властей. Об этом сообщает пресс-служба посольства США, распространившая экстренное предупреждение.

В диппредставительстве советуют американцам заранее разработать план выезда и, в частности, рассмотреть возможность покинуть Иран по суше через Армению или Турцию. Отдельно подчеркивается, что план эвакуации не должен зависеть от поддержки правительства США.

Посольство также предупредило о возможных перебоях в работе интернета на территории Ирана. По оценке американской стороны, граждане США находятся в республике в зоне повышенного риска задержания. Отмечается, что демонстрация американского паспорта или любых связей с Соединенными Штатами может сама по себе стать поводом для ареста.

В заявлении напомнили, что между США и Ираном отсутствуют дипломатические и консульские отношения, что существенно ограничивает возможности оказания помощи американцам.

Ранее президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Иране неоднократно заявлял, что Вашингтон нанесет «очень сильный удар», если иранские власти, по его словам, начнут жестко подавлять мирные выступления. Позже он сообщил о направлении к берегам Ирана крупной группировки американских военных кораблей, включая авианосец Abraham Lincoln.

Кроме того, Трамп призывал Тегеран заключить ядерную сделку, заявляя, что в противном случае возможные новые удары США будут «намного хуже» атаки, произошедшей в июне 2025 года.

