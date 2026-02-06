Politico объяснило визит члена ЕК в Турцию возможной ролью на Украине

Турция заинтересована в улучшении соглашения о таможенном союзе с ЕС, подписанного еще в 1995 году, обращает внимание Politico, письмо с прошением о пересмотре соглашения о таможенном союзе лидерам Евросоюза направлял даже арестованный оппозиционный экс-мэр Стамбула Экрем Имамоглу. ЕС сможет пойти на такой шаг в случае одобрения со стороны Кипра, отношения с которым у Турции остаются напряженными. Анкара отказалась отменить запрет на допуск суд под флагом Кипра в свои порты в обмен на предоставление островом турецким бизнесменам европейских виз по упрощенной схеме.