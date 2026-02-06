На Западе не проводятся полноценные расследования резонансных дел, в которых могут фигурировать представители так называемых мировых элит. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию новой партии файлов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.
В своем заявлении дипломат указала, что подобная практика характерна не только для этого дела. В качестве примеров она назвала убийство президента США Джона Кеннеди, подрывы газопроводов «Северный поток», а также обстоятельства смерти самого Эпштейна.
Захарова обратила внимание на ряд нестыковок и unanswered вопросов. В частности, она поинтересовалась, почему сообщница финансиста получила сравнительно мягкий приговор, почему не было инициировано международное расследование и по какой причине не возбуждены уголовные дела в отношении британского принца Эндрю Виндзора, чье имя фигурировало в материалах дела.
По словам представителя МИД РФ, несмотря на широкий общественный резонанс, подобные расследования либо остаются незавершенными, либо намеренно затягиваются, что ставит под сомнение их объективность.
Ранее Захарова заявляла, что публикация файлов Эпштейна наглядно продемонстрировала отношение части западной элиты к детям, а также позволила пролить свет на отдельные источники финансирования киевских властей.
Она также утверждала, что в новых рассекреченных материалах содержатся сведения о тяжких преступлениях, включая ритуальные практики, растление малолетних и другие эпизоды, а также данные о связях фигурантов дела с Украиной.
