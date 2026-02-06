Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российском МИДе указали на замалчивание преступлений мировых элит

На Западе не проводятся полноценные расследования резонансных дел, в которых могут фигурировать представители так называемых мировых элит.

На Западе не проводятся полноценные расследования резонансных дел, в которых могут фигурировать представители так называемых мировых элит. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию новой партии файлов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

В своем заявлении дипломат указала, что подобная практика характерна не только для этого дела. В качестве примеров она назвала убийство президента США Джона Кеннеди, подрывы газопроводов «Северный поток», а также обстоятельства смерти самого Эпштейна.

Захарова обратила внимание на ряд нестыковок и unanswered вопросов. В частности, она поинтересовалась, почему сообщница финансиста получила сравнительно мягкий приговор, почему не было инициировано международное расследование и по какой причине не возбуждены уголовные дела в отношении британского принца Эндрю Виндзора, чье имя фигурировало в материалах дела.

По словам представителя МИД РФ, несмотря на широкий общественный резонанс, подобные расследования либо остаются незавершенными, либо намеренно затягиваются, что ставит под сомнение их объективность.

Ранее Захарова заявляла, что публикация файлов Эпштейна наглядно продемонстрировала отношение части западной элиты к детям, а также позволила пролить свет на отдельные источники финансирования киевских властей.

Она также утверждала, что в новых рассекреченных материалах содержатся сведения о тяжких преступлениях, включая ритуальные практики, растление малолетних и другие эпизоды, а также данные о связях фигурантов дела с Украиной.

Читайте также: Внешний вид и поведение Зеленского на интервью телеканалу вызвали тревогу.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше