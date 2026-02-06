Захарова обратила внимание на ряд нестыковок и unanswered вопросов. В частности, она поинтересовалась, почему сообщница финансиста получила сравнительно мягкий приговор, почему не было инициировано международное расследование и по какой причине не возбуждены уголовные дела в отношении британского принца Эндрю Виндзора, чье имя фигурировало в материалах дела.