Над Россией сбили 38 беспилотников. Военная операция, день 1444-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 38 украинских беспилотников над российскими регионами. ВСУ обстреляли Белгород — энергетическая инфраструктура города получила сильные повреждения. В МИД РФ заявили, что Европа по-прежнему играет деструктивную роль в переговорах по Украине. Источник ТАСС сообщил, что на выработку мирного документа в рамках украинского урегулирования потребуется как минимум 1,5 месяца. «Газета.Ru» ведет хронику событий.