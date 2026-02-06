Над Россией сбили 38 беспилотников. Военная операция, день 1444-й

8:40.
8:30 Европа по-прежнему играет деструктивную роль в переговорах по Украине, заявил замглавы российского МИД Дмитрий Любинский в интервью «Известиям».
8:23 ? В результате ночного обстрела Белгорода энергетическая инфраструктура города, а также ряда округов Белгородской области получила большой объем повреждений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
8:17 Выработка мирного документа в рамках украинского урегулирования займет не менее 1,5 месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
8:09 В подконтрольной ВСУ части Запорожской области 12 тыс. абонентов остались без электричества, сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров.
8:04 ? Средств ПВО за ночь сбили 38 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Сегодня 1444-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.