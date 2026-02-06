Ричмонд
-4°
ясно
Над Россией сбили 38 беспилотников. Военная операция, день 1444-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 38 украинских беспилотников над российскими регионами. ВСУ обстреляли Белгород — энергетическая инфраструктура города получила сильные повреждения. В МИД РФ заявили, что Европа по-прежнему играет деструктивную роль в переговорах по Украине. Источник ТАСС сообщил, что на выработку мирного документа в рамках украинского урегулирования потребуется как минимум 1,5 месяца. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:40.

8:30 Европа по-прежнему играет деструктивную роль в переговорах по Украине, заявил замглавы российского МИД Дмитрий Любинский в интервью «Известиям».

8:23 ? В результате ночного обстрела Белгорода энергетическая инфраструктура города, а также ряда округов Белгородской области получила большой объем повреждений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:17 Выработка мирного документа в рамках украинского урегулирования займет не менее 1,5 месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

8:09 В подконтрольной ВСУ части Запорожской области 12 тыс. абонентов остались без электричества, сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров.

8:04 ? Средств ПВО за ночь сбили 38 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

8:01 Сегодня 1444-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.