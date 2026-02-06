Ричмонд
Озвучены сроки подготовки мирного договора между Россией и Украиной

Выработка мирного документа по урегулированию на Украине займёт не менее полутора месяцев. Об этом ТAСС сообщил источник, знакомый с ходом переговорного процесса в Абу-Даби.

«Идёт очень многоплановая и поэтапная работа. За месяц уложиться — нет, вряд ли. И только при нормальном настрое всех сторон, готовности сразу ликвидировать кардинальные расхождения — это не менее полутора месяцев, а так — времени, конечно, уйдёт больше», — сказал собеседник агентства.

Напомним, 4−5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд трёхсторонних консультаций с участием России, США и Украины. По их итогам спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о достижении договорённости об обмене 314 военнопленными. Представители Москвы и Киева намерены продолжить обсуждение мирного урегулирования в ближайшие недели. Первый раунд аналогичных трёхсторонних переговоров прошёл 23−24 января также в столице ОАЭ. Российскую делегацию тогда возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

