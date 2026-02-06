Лидер Эстонии Карис признал неэффективность санкций против России

Президент Эстонии Алар Карис выразил сомнения в продуктивности западной политики, направленной на изоляцию и введение санкций против России.
«Политика изоляции, как показывает история, обычно не работает. Санкции тоже работают лишь временно и не бесконечно долго. Это значит, что нужно думать, какие следующие шаги предпринять», — цитирует Кариса эстонская телерадиокомпания ERR.
Эстонский лидер также подчеркнул недолговечность изоляции России.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис положительно отозвались об идее учреждения в рамках Евросоюза должности специального посланника для содействия переговорному процессу по урегулированию ситуации на Украине. В то же время, Министерство иностранных дел Эстонии, вразрез с заявлениями президента, заявило о невозможности диалога с Москвой до тех пор, пока она не скорректирует свою политику и цели, связанные с украинским конфликтом.
Позднее издание Bloomberg сообщало, что президент и премьер Эстонии разругались из-за переговоров с Россией.