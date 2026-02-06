Лидер Эстонии Карис признал неэффективность санкций против России

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис положительно отозвались об идее учреждения в рамках Евросоюза должности специального посланника для содействия переговорному процессу по урегулированию ситуации на Украине. В то же время, Министерство иностранных дел Эстонии, вразрез с заявлениями президента, заявило о невозможности диалога с Москвой до тех пор, пока она не скорректирует свою политику и цели, связанные с украинским конфликтом.