Новым советником Паслера стал бывший главный военный следователь Радик Гараев

Свердловский губернатор назначил нового советника.

Источник: соцсети Татьяны Мерзляковой

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил нового советника. Им стал бывший главный военный следователь Радик Гараев, который в прошлом возглавлял Военно-следственное управление СК РФ по ЦВО. Он уже приступил к работе в новой должности.

— Сегодня вместе с советником Губернатора Свердловской области Радиком Фаукатовичем Гараевым посетили ВСУ по ЦВО СК РФ. В нашей работе с обращениями земляков часто требуется участие военных следователей, — поделилась в своих соцсетях уполномоченный по права человека Татьяна Мерзлякова.

В ходе встречи они также пообщались с нынешним начальником управления генерал-майором юстиции Иваном Антоновым. Напомним, что Радик Гараев встал на пост главы ведомства в 2018 году. В 2025 году он вышел на пенсию по выслуге лет.