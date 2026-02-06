Ричмонд
Главные новости к утру 6 февраля 2026 года

Последние новости за сегодня — 6 февраля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 февраля 2026.

Трамп заявил о предотвращении ряда ядерных кризисов

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что якобы предотвратил начало нескольких ядерных войн по всему миру. В этот же день он одобрил разработку нового соглашения по стратегическим вооружениям вместо истекшего ДСНВ. Белый дом подтвердил, что США будут обсуждать с Россией перспективы заключения договора.

США признались, что помогли вызвать протесты в Иране

Министр финансов США Скотт Бессент признал, что действия его ведомства вызвали долларовый кризис в Иране, что привело к росту инфляции и массовым протестам. На фоне обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном, Белый дом призвал американцев незамедлительно покинуть иранскую территорию или разработать план самостоятельного выезда.

«Союз-2.1б» вывел аппараты Минобороны на орбиту

Ракета «Союз-2.1б» вывела космические аппараты Минобороны РФ на целевую орбиту. Они приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. Отмечается, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Парламент Венесуэлы проголосовал за всеобщую амнистию

Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно одобрила законопроект «Об амнистии для демократического сосуществования». Документ подразумевает освобождение большинства заключенных, осужденных с 1999 по 2026 годы, кроме тех, кто признан виновным в убийстве, наркоторговле, коррупции. Автором инициативы стала временный президент Делси Родригес.

США уничтожили судно в Тихом океане

Пентагон отчитался о нанесении удара по судну, которое якобы эксплуатировалось наркотеррористами. В результате инцидента погибли два человека. Атака была произведена в восточной части Тихого океана по приказу командующего Южным командованием армии США генерала Фрэнсиса Донована.

