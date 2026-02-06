Главные новости к утру 6 февраля 2026 года

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что якобы предотвратил начало нескольких ядерных войн по всему миру. В этот же день он одобрил разработку нового соглашения по стратегическим вооружениям вместо истекшего ДСНВ. Белый дом подтвердил, что США будут обсуждать с Россией перспективы заключения договора.