Лебедев: в Полтавской области после серии взрывов загорелась нефтебаза

В Полтавской области после серии взрывов начался пожар на одной из нефтебаз, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, мощный пожар начался на расположенной у железнодорожного узла в городе Гадяч нефтебазе, в районе которой прогремело не менее десятка взрывов.
Лебедев сообщил о детонации на территории загоревшейся нефтебазы.
Координатор подполья отметил, что Гадяч является узловой точкой распределения горючего для нужд противника на центральном и восточном направлениях.
По информации мониторинговых ресурсов, взрывы в районе Гадяча прогремели в ночь на пятницу на фоне воздушной тревоги. Известно, что сирены включали также в Волынской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях. Сообщалось о нескольких взрывах, прогремевших на территории города Кропивницкий.