Оуэнс рассказала о связях вдовы Чарли Кирка и Нетаньяху

Американская журналистка Кэндис Оуэнс рассказала о связях жены убитого 10 сентября 2025 года консервативного активиста Чарли Кирка, Эрики, с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Ранее Оуэнс критиковала Эрику за слишком позитивный настрой после смерти супруга и даже подозревала, что она замешана в его убийстве.
«Это безумие: мне только что сообщили, что Эрика Кирк, Биньямин Нетаньяху и Бен Шапиро планируют вместе сниматься в каком-то проекте в Палм-Бич. Компания Daystar принимала участие в разработке», — написала она в социальной сети X*.
По ее словам, по какой-то причине съемки были отменены в последнюю минуту.
Напомним, Кирка убили 10 сентября 2025 года, ему выстрелили в шею во время выступления в одном из университетов Юты. Мужчину доставили в больницу, однако спасти не смогли. Обвинение в убийстве предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону.
В конце января 2026 года Оуэнс слила «жизнерадостный звонок» вдовы, состоявшийся через две недели после убийства активиста.
Ранее журналистка заявила, что у президента Франции Эммануэля Макрона есть бойфренд**.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
**ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.