Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оуэнс рассказала о связях вдовы Чарли Кирка и Нетаньяху

Американская журналистка Оэунс рассказала о связях жены убитого активиста Чарли Кирка и премьера Израиля Нетаньяху.

Американская журналистка Кэндис Оуэнс рассказала о связях жены убитого 10 сентября 2025 года консервативного активиста Чарли Кирка, Эрики, с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее Оуэнс критиковала Эрику за слишком позитивный настрой после смерти супруга и даже подозревала, что она замешана в его убийстве.

«Это безумие: мне только что сообщили, что Эрика Кирк, Биньямин Нетаньяху и Бен Шапиро планируют вместе сниматься в каком-то проекте в Палм-Бич. Компания Daystar принимала участие в разработке», — написала она в социальной сети X*.

По ее словам, по какой-то причине съемки были отменены в последнюю минуту.

Напомним, Кирка убили 10 сентября 2025 года, ему выстрелили в шею во время выступления в одном из университетов Юты. Мужчину доставили в больницу, однако спасти не смогли. Обвинение в убийстве предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону.

В конце января 2026 года Оуэнс слила «жизнерадостный звонок» вдовы, состоявшийся через две недели после убийства активиста.

Ранее журналистка заявила, что у президента Франции Эммануэля Макрона есть бойфренд**.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

**ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.

Узнать больше по теме
Биография Чарли Кирка
Американский политический активист, публицист и основатель организации Turning Point USA, Чарли Кирк стал одной из самых заметных фигур консервативного движения. Детали его жизни, карьеры и трагической гибели — в нашем материале.
Читать дальше