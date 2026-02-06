Оуэнс рассказала о связях вдовы Чарли Кирка и Нетаньяху

Напомним, Кирка убили 10 сентября 2025 года, ему выстрелили в шею во время выступления в одном из университетов Юты. Мужчину доставили в больницу, однако спасти не смогли. Обвинение в убийстве предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону.