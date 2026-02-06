США развернули ракеты в 50 километрах от границы с Россией: что происходит

Издание также перечисляет другие действия США у европейских границ России. В тот же день, как утверждается, в учениях Winter Camp участвовали танки M1A2 Abrams на расстоянии около 100 километров от границы. Двумя днями ранее сообщалось о стрельбах на БМП M2A3 Bradley на полигоне в Польше примерно в 60 километрах от границы. Отдельно упоминаются полеты патрульного самолета P-8A Poseidon в районе Черного моря.