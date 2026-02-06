Армия США развернула ракетную артиллерию HIMARS в Литве примерно в 50 километрах от границы России. Об этом сообщил портал Military Watch Magazine.
По данным издания, установки M142 HIMARS задействовали в учениях с боевой стрельбой в районе Клайпеды. Там прошли совместные мероприятия ВС Литвы и ВС США, в ходе которых последние выпустили три ракеты в море. В публикации отмечается, что выбор места был воспринят как демонстрация силы.
«Примерно в 50 километрах от российской границы», — пишет MWM.
Издание также перечисляет другие действия США у европейских границ России. В тот же день, как утверждается, в учениях Winter Camp участвовали танки M1A2 Abrams на расстоянии около 100 километров от границы. Двумя днями ранее сообщалось о стрельбах на БМП M2A3 Bradley на полигоне в Польше примерно в 60 километрах от границы. Отдельно упоминаются полеты патрульного самолета P-8A Poseidon в районе Черного моря.
Напомним, об опасностях для России неоднократно высказывался президент РФ Владимир Путин. Он подчеркивал, что критическая угроза стране может быть поводом для применения ядерного оружия. Соответствующая доктрина это предусматривает. Аналогично в случае, если кто-либо будет угрожать Белоруссии.