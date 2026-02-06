Ричмонд
Хинштейн: Возвращенные с Украины мирные жители приехали в Курск

Вернувшихся с Украины мирных жителей разместили в ПВР.

Источник: Комсомольская правда

Возвращенные с территории Украины мирные жители прибыли в Курск. Об этом сообщил Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его данным, людей доставили ночью, их сопровождали медики и сотрудники правительства Курской области. На месте прибывших встречал председатель комитета региональной безопасности Олег Горячев.

Освобождённых жителей Курской области поселили в одном из пунктов временного размещения. Им предоставили спальные места, питание, одежду и предметы первой необходимости. Власти также помогут восстановить связь с родственниками и оформить положенные выплаты.

«Это каждый раз непередаваемые ощущения, когда наши люди наконец-то возвращаются домой», — написал Хинштейн.

Он уточнил, что по прибытии всех еще раз осмотрели врачи. В течение дня с людьми будут работать сотрудники социальных служб.

Немногим ранее также был проведен обмен пленными между Россией и Украиной. По данным Минобороны РФ, каждая сторона вернула по 157 военнослужащих. Кроме того, Украина передала троих мирных жителей Курской области, которых удерживали незаконно.

