В ВСУ раскритиковали Федорова из-за обязательной регистрации Starlink

Украинские военнослужащие выразили недовольство действиями министра обороны Украины Михаила Федорова после его распоряжения о верификации терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
Поводом стало решение SpaceX ограничить использование системы Starlink российской стороной. После этого Федоров направил командирам подразделений ВСУ указание провести обязательную регистрацию терминалов связи.
Как ранее сообщал советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов, часть подразделений, чьи устройства не были включены в так называемый «белый список», столкнулась с перебоями в работе связи.
По данным источника агентства, основное недовольство среди украинских военных вызвали не действия американского бизнесмена Илона Маска, а решение нового министра обороны. Именно Федоров, как утверждается, стал инициатором обязательной процедуры регистрации, которая привела к проблемам с использованием терминалов на линии боевого соприкосновения.
Читайте также: Полицейских арестовали по делу о пытках и гибели человека в российском городе.