Макгрегор заявил, что у США и Израиля проблемы в Иране из-за РФ и КНР

США и Израиль сталкиваются с новыми проблемами в Иране из-за специалистов России и оружия Китая, заявил экс-советник Пентагона Макгрегор.

Соединенные Штаты и Израиль в настоящее время сталкиваются в Иране с новыми проблемами из-за поддержки со стороны России и Китая, заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«За последние несколько недель китайская сторона поставила огромные объемы оружия, боеприпасов и ракет. Российские специалисты находятся на месте и оказывают помощь в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны», — написал он в социальной сети X*.

Напомним, в пятницу, 6 февраля, Госсекретариат США обратился к своим гражданам с настоятельной рекомендацией в кратчайшие сроки покинуть территорию Ирана. Американцам следует рассмотреть варианты сухопутного пересечения границы с Турцией или Арменией.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем желании свергнуть действующий режим в Иране и отмечал, что к берегам страны идет большое количество американских кораблей.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

