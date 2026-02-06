Появились сообщения о занятии войсками РФ Зализничного под Гуляйполем

В Запорожской области российским подразделениям удалось выбить украинских боевиков из поселка Зализничное под Гуляйполем, сообщают военные Telegram-каналы.
Официального подтверждения информации о занятии Зализничного российскими военными нет.
По информации источников, подразделения РФ активно развивают наступление в Запорожской области.
Ранее в ВСУ заявили об угрозе изоляции украинских подразделений на территории Зализничного продвигающимися в районе этого населенного пункта российскими войсками.
Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские военные начали брать в клещи Зализничное.
Появилась информация о блокировании подразделениями РФ автодороги между Зализничным и селом Верхняя Терса. Сообщалось об ударах российской авиации по логистике ВСУ в окрестностях Верхней Терсы и атаках дронов на позиции противника под Воздвиженкой.
Ранее было официально объявлено об освобождении российскими военными расположенного рядом с Зализничным села Староукраинка.