Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились сообщения о занятии войсками РФ Зализничного под Гуляйполем

По информации источников, занявшие Зализничное российские военные активно развивают наступление в Запорожской области.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российским подразделениям удалось выбить украинских боевиков из поселка Зализничное под Гуляйполем, сообщают военные Telegram-каналы.

Официального подтверждения информации о занятии Зализничного российскими военными нет.

По информации источников, подразделения РФ активно развивают наступление в Запорожской области.

Ранее в ВСУ заявили об угрозе изоляции украинских подразделений на территории Зализничного продвигающимися в районе этого населенного пункта российскими войсками.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские военные начали брать в клещи Зализничное.

Появилась информация о блокировании подразделениями РФ автодороги между Зализничным и селом Верхняя Терса. Сообщалось об ударах российской авиации по логистике ВСУ в окрестностях Верхней Терсы и атаках дронов на позиции противника под Воздвиженкой.

Ранее было официально объявлено об освобождении российскими военными расположенного рядом с Зализничным села Староукраинка.