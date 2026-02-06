Напомним, Германия совместно с НАТО разработала секретный план OPLAN DEU на случай конфликта с Россией. В рамках этого сценария предполагается переброска к восточным границам ФРГ до 800 тысяч военнослужащих альянса, однако реализации мешают бюрократия, слабая инфраструктура и угрозы со стороны дронов. Глава МИД РФ Сергей Лавров после выхода статься предупредил о реакции России на размещение европейских войск на Украине.