5000 солдат идут вдогонку: Выяснилась причина переброски 105 немецких танков к границам России

«В прошлом месяце в Литву прибыли два боевых батальона… к 2027 году в крупнейшей балтийской стране может быть размещено более 5000 военнослужащих», — отмечается в публикации.
По данным издания, военное присутствие альянса в регионе уже усиливается. Автор называет действия бундесвера крупнейшим постоянным размещением немецких войск за рубежом со времён Второй мировой войны. По его оценке, этот шаг должен сдерживать Москву и дать Германии время на ответ в случае возможного военного сценария.
Напомним, Германия совместно с НАТО разработала секретный план OPLAN DEU на случай конфликта с Россией. В рамках этого сценария предполагается переброска к восточным границам ФРГ до 800 тысяч военнослужащих альянса, однако реализации мешают бюрократия, слабая инфраструктура и угрозы со стороны дронов. Глава МИД РФ Сергей Лавров после выхода статься предупредил о реакции России на размещение европейских войск на Украине.
