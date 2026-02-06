NBC: Трамп до сих пор не определился с целями операции против Ирана

В среду в интервью NBC News Трамп, отвечая на вопрос о том, стоит ли верховному лидеру Ирана беспокоиться о своем будущем, заявил, что ему следует испытывать серьезные опасения. По словам американского президента, ему стало известно о возможных попытках Ирана восстановить ядерную программу после того, как американские военные, по его утверждению, уничтожили три иранских ядерных объекта в июне. Трамп отметил, что Тегеран, как он утверждает, рассматривал возможность создания нового объекта в другой части страны, однако США узнали об этих планах и предупредили Иран о серьезных последствиях.