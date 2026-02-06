NBC: Трамп до сих пор не определился с целями операции против Ирана

Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа пока не имеют четких указаний относительно того, каких целей глава государства рассчитывает достичь возможными военными действиями против Ирана. Об этом сообщили NBC News два американских чиновника накануне запланированной встречи делегаций двух стран, которая должна пройти в пятницу в Омане с целью попытки избежать войны.
По словам источников, Трамп не исключал возможности смены режима в Иране, однако пока не определился с конкретными целями потенциальной военной операции. Они также отметили, что внутри администрации отсутствуют согласованная дорожная карта и единое понимание роли США после возможных силовых действий.
В среду в интервью NBC News Трамп, отвечая на вопрос о том, стоит ли верховному лидеру Ирана беспокоиться о своем будущем, заявил, что ему следует испытывать серьезные опасения. По словам американского президента, ему стало известно о возможных попытках Ирана восстановить ядерную программу после того, как американские военные, по его утверждению, уничтожили три иранских ядерных объекта в июне. Трамп отметил, что Тегеран, как он утверждает, рассматривал возможность создания нового объекта в другой части страны, однако США узнали об этих планах и предупредили Иран о серьезных последствиях.
При этом, как отмечает телеканал, Трамп до настоящего времени публично не обозначил точную цель политики США в отношении Ирана. Неясно, идет ли речь о стремлении к свержению действующей власти, ослаблению ее потенциала или о мерах, направленных на побуждение Тегерана к принятию ограничений по ядерной и ракетной программам.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что если у Ирана появится ядерное оружие, его захотят получить и другие страны.