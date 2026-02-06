NBC: США пока не определились, какие цели преследуют в Иране

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Власти США пока не определились, какие цели будет преследовать возможная военная операция в отношении Ирана. Об этом телеканалу NBC News сообщили американские чиновники.
По словам двух представителей вашингтонской администрации, президент страны Дональд Трамп пока не дал четких указаний относительно того, чего американские войска должны добиться в Иране. Кроме того, как отметили собеседники телеканала, американский лидер все еще не определился с конкретными целями любых военных действий. В целом, внутри администрации США пока нет консенсуса о том, какую роль Вашингтон будет играть в ситуации вокруг Ирана по итогам любого военного вмешательства.
Как ожидается, США и Иран проведут в пятницу в Омане переговоры по ядерной программе Тегерана. Иранскую делегацию возглавит министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. 26 января Трамп заявил, что «огромная армада» американских ВМС направляется в сторону исламской республики. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую «полный отказ от ядерного оружия». Ранее он предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.