NBC: США пока не определились, какие цели преследуют в Иране

По словам двух представителей вашингтонской администрации, президент страны Дональд Трамп пока не дал четких указаний относительно того, чего американские войска должны добиться в Иране. Кроме того, как отметили собеседники телеканала, американский лидер все еще не определился с конкретными целями любых военных действий. В целом, внутри администрации США пока нет консенсуса о том, какую роль Вашингтон будет играть в ситуации вокруг Ирана по итогам любого военного вмешательства.