В Исламабаде появится улица Ташкент и парк Бабура

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Пакистан состоялась церемония присвоения одной из улиц Исламабада названия «Ташкент», а вновь создаваемый там парк назвали именем великого полководца, поэта и государственного деятеля Захириддина Мухаммада Бабура. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.