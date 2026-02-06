Ричмонд
В Исламабаде появится улица Ташкент и парк Бабура

Одной из улиц города Исламабада присвоено имя «Ташкент», а новый парк будет назван в честь великого государственного деятеля Захириддина Мухаммада Бабура.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Пакистан состоялась церемония присвоения одной из улиц Исламабада названия «Ташкент», а вновь создаваемый там парк назвали именем великого полководца, поэта и государственного деятеля Захириддина Мухаммада Бабура. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Следующим пунктом программы государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Пакистан стала церемония присвоения одной из улиц Исламабада названия “Ташкент”, а также имени Захириддина Мухаммада Бабура вновь создаваемому парку», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Шахбаз Шариф подчеркнул, что это решение отражает тесные исторические и культурные связи двух стран, а также еще раз подтверждает стратегический уровень узбекско-пакистанского многопланового партнерства.

Особо отмечено, что улица Ташкент и парк имени великого предка Захириддина Мухаммада Бабура станут наглядным символом взаимной приверженности сторон дальнейшему укреплению уз дружбы и взаимопонимания между народами.