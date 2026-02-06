Бойцы РФ развернули российские флаги в селе Новомарково под Краматорском

В Сети появились снятые с дрона кадры с флагами РФ, развернутыми российскими бойцами на территории села Новомарково под Краматорском.
По данным военных Telegram-каналов, подразделения РФ взяли под контроль северную часть Новомаркова и продвинулись по западному берегу канала Северский Донец — Донбасс.
Появились также сообщения о занятии российскими военными всей территории Новомаркова. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее в ВСУ заявили об ухудшении ситуации в районе Славянско-Краматорской агломерации. Сообщалось о активных штурмовых действиях российских военных на территории села Никифоровка. Появилась информация о переходе под контроль подразделений РФ основной части этого села.
Украинские военные пожаловались также на системное давление войск РФ на позиции ВСУ в районе населенного пункта Приволье. Стало известно, что украинским боевикам пришлось покинуть ряд позиций на данном участке под натиском российских подразделений.