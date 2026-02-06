Бойцы РФ развернули российские флаги в селе Новомарково под Краматорском

Ранее в ВСУ заявили об ухудшении ситуации в районе Славянско-Краматорской агломерации. Сообщалось о активных штурмовых действиях российских военных на территории села Никифоровка. Появилась информация о переходе под контроль подразделений РФ основной части этого села.