Захарова иронично ответила главе МИД Финляндии, назвавшей Россию угрозой ЕС

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это «сдерживанием агрессии». В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.