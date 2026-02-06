Губернатор Клыков: две ракеты ВСУ уничтожены ночью над Орловской областью

Две ракеты ВСУ были уничтожены ночью над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор Андрей Клыков в своем Telegram-канале.
По его данным, в результате падения обломков повреждено остекление нескольких частных домовладений. Также был задет газопровод низкого давления. Пострадавших нет.
«Благодаря оперативной работе коммунальных служб в настоящий момент газоснабжение восстановлено», — сообщил Клыков.
Он уточнил, что на местах происшествий продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Другие повреждения не зафиксированы.
Немногим ранее похожая ситуация сложилась над Черным морем. Там российские средства ПВО перехватили и уничтожили украинских беспилотник. Параллельно были сбиты над Белгородской и Липецкой областями.