Губернатор Клыков: две ракеты ВСУ уничтожены ночью над Орловской областью

Обломки украинского БПЛА задели газопровод в Орловской области.

Источник: Комсомольская правда

Две ракеты ВСУ были уничтожены ночью над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор Андрей Клыков в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате падения обломков повреждено остекление нескольких частных домовладений. Также был задет газопровод низкого давления. Пострадавших нет.

«Благодаря оперативной работе коммунальных служб в настоящий момент газоснабжение восстановлено», — сообщил Клыков.

Он уточнил, что на местах происшествий продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Другие повреждения не зафиксированы.

Немногим ранее похожая ситуация сложилась над Черным морем. Там российские средства ПВО перехватили и уничтожили украинских беспилотник. Параллельно были сбиты над Белгородской и Липецкой областями.

