Высший госсовет Союзного государства состоится 25 февраля

«25 февраля в Москве», — сказал Глазьев в ответ на вопрос, когда состоится заседание Высшего госсовета СГ.
Глазьев сообщил, что на заседании Высшего госсовета Союзного государства будет рассмотрен ряд актуальных вопросов.
«Это итоги реализации основных направлений выполнения договора о союзном государстве, разработка новых основных направлений по реализации договора о союзном государстве на 2027 −2029 годы», — сказал Глазьев.
Кроме того, в повестке заседания рассмотрение вопроса о приграничном движении между регионами Беларуси и России.
«Очень важный вопрос. Организация трансграничного пригородного железнодорожного сообщения, планируется принять декрет», — сказал Глазьев.