ЕС пересмотрел отношение к Турции на фоне переговоров по Украине

В попытке перезапустить диалог комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос 6 февраля прибудет с визитом в Турцию. В преддверии поездки она заявила изданию, что возможный мир на Украине изменит баланс сил в Европе, прежде всего в Черноморском регионе, и в этих условиях Турция станет для Евросоюза ключевым партнёром. По её словам, подготовка к миру и стабильности на континенте невозможна без выстраивания устойчивых отношений с Анкарой.