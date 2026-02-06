ЕС пересмотрел отношение к Турции на фоне переговоров по Украине

Евросоюз, долгие годы воспринимавший Турцию как сложного и проблемного партнёра, начал менять подход к Анкаре на фоне возможного мирного урегулирования на Украине. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, активизация переговорного процесса вокруг Украины усилила значение Турции для Брюсселя. В ЕС всё чаще рассматривают Анкару как потенциального участника послевоенного устройства, а также возможного миротворца и регионального посредника в Черноморском регионе, что делает страну важным партнёром для союза.
При этом Politico указывает, что сближение находится лишь на начальной стадии. В материале подчёркивается, что Турция в последние годы отошла от демократических стандартов, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган инициировал уголовное преследование ряда высокопоставленных политических оппонентов, что по-прежнему вызывает обеспокоенность в Брюсселе.
В попытке перезапустить диалог комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос 6 февраля прибудет с визитом в Турцию. В преддверии поездки она заявила изданию, что возможный мир на Украине изменит баланс сил в Европе, прежде всего в Черноморском регионе, и в этих условиях Турция станет для Евросоюза ключевым партнёром. По её словам, подготовка к миру и стабильности на континенте невозможна без выстраивания устойчивых отношений с Анкарой.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан также сообщил о позитивных сдвигах в вопросе урегулирования украинского конфликта, отметив, что позиции Москвы и Киева, по его оценке, стали ближе к возможному мирному соглашению.
