Медведев: Европе, попавшей в зависимость от США, придется расплачиваться

«Попавшая в критическую зависимость от американского газа Европа будет делать всё, что ей скажут. Причём вопрос тут уже не в (президенте США Дональде — ред.) Трампе, столь нелюбимом нынешними идиотами. Расплачиваться придётся остатками суверенитета членов ЕС. И Гренландия здесь только начало», — написал Медведев в Max.