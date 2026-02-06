Ричмонд
Медведев: Европе, попавшей в зависимость от США, придется расплачиваться

Медведев: Европе придется расплачиваться суверенитетом за зависимость от США.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Европе, попавшей в критическую зависимость от американского газа, придётся расплачиваться остатками суверенитета, Гренландия здесь только начало, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Попавшая в критическую зависимость от американского газа Европа будет делать всё, что ей скажут. Причём вопрос тут уже не в (президенте США Дональде — ред.) Трампе, столь нелюбимом нынешними идиотами. Расплачиваться придётся остатками суверенитета членов ЕС. И Гренландия здесь только начало», — написал Медведев в Max.

