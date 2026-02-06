НАТО назвало Ту-160М ключевым фактором конфликта на Украине

НАТО и Киев признают стратегическое значение российского бомбардировщика Ту-160М в ходе украинского конфликта. Об этом сообщает американское издание 19FortyFive.
Как указывает колумнист портала Брэндон Вейхерт, в альянсе и на Украине считают Ту-160М одним из ключевых элементов, обеспечивающих России возможность вести боевые действия. По его оценке, именно эти самолёты позволяют российским войскам эффективно решать поставленные задачи, включая преодоление системы противовоздушной обороны Украины.
Автор отмечает, что применение модернизированных стратегических бомбардировщиков демонстрирует адаптацию российской армии к условиям современного конфликта. По его мнению, Ту-160М стал наглядным примером того, как российская сторона перестраивает тактику и вооружение под требования текущего поля боя.
Ранее издание National Interest также обращало внимание на уязвимость украинских сил перед российским сверхзвуковым бомбардировщиком. В публикации подчёркивалось, что Вооружённые силы Украины не располагают средствами, способными эффективно противостоять Ту-160М. Отдельно отмечалось, что российский оборонно-промышленный комплекс, в отличие от производственных возможностей стран НАТО, сохраняет потенциал для глубокой модернизации авиации, что даёт дополнительные стратегические преимущества.
Ту-160 — стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла, являющийся основной машиной дальней авиации России. Самолёт предназначен для поражения наиболее важных целей в удалённых военно-географических районах с применением как ядерного, так и обычного вооружения. Программа возобновления производства и модернизации этих машин в версии Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина.
Читайте также: Миллионер оказался на скамье подсудимых из-за «наркотика для изнасилований».