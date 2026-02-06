НАТО назвало Ту-160М ключевым фактором конфликта на Украине

Ту-160 — стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла, являющийся основной машиной дальней авиации России. Самолёт предназначен для поражения наиболее важных целей в удалённых военно-географических районах с применением как ядерного, так и обычного вооружения. Программа возобновления производства и модернизации этих машин в версии Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина.