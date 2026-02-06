Дроны поразили железнодорожный состав с грузами ВСУ в Сумской области

Напомним, в начале февраля стало известно об уничтожении российскими военными двух составов с украинскими боевиками и их техникой, которые прибыли в Сумскую область для усиления оборонительных рубежей. Сообщалось, что удары по составам с военнослужащими противнка были нанесены в окрестностях станции Конотоп.