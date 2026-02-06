Ричмонд
Дроны поразили железнодорожный состав с грузами ВСУ в Сумской области

По информации источников, беспилотники атаковали поезд с имуществом ВСУ под Тростянцем.

Источник: Аргументы и факты

Кадры нанесения удара по перевозившему грузы ВСУ железнодорожному составу в Сумской области опубликовал в пятницу Telegram-канал «Изнанка».

Согласно информации источников канала, удар по составу с военным имуществом нанесен в окрестностях города Тростянец. Сообщается, что поезд атаковали ударные беспилотники.

По предварительным данным, в результате атаки повреждено также железнодорожное полотно.

Информации о потерях противника в результате удара по железнодорожному составу под Тростянцем нет.

Согласно сводке, опубликованной Telegram-каналом «Северный Ветер», в течение суток ВСУ потеряли в Сумской области более 120 боевиков, а также две самоходные артиллерийские установки и гаубицу, два миномета, станцию РЭБ и пять единиц автотранспорта.

Напомним, в начале февраля стало известно об уничтожении российскими военными двух составов с украинскими боевиками и их техникой, которые прибыли в Сумскую область для усиления оборонительных рубежей. Сообщалось, что удары по составам с военнослужащими противнка были нанесены в окрестностях станции Конотоп.