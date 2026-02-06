Заммэра омской Тары подался в главы района и проиграл

Стоит отметить, что выборы проводились по новой процедуре: на первом этапе отбор кандидатов проводил губернатор, после чего два кандидата, предварительно одобренные главой региона, были представлены на суд местного Совета. Этой реформе предшествовал «перевод» района в муниципальный округ.