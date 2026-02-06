Заммэра омской Тары подался в главы района и проиграл

В пятницу, 6 февраля 2026 года, Совет Тарского района Омской области обнародовал итоги выборов нового главы муниципального образования. Объявлено, что из двух кандидатов предпочтение отдано действующему главе Евгению Лысакову. Его соперником за руководящий пост называется заместитель главы Тарского городского поселения Алексей Сомолов.
Стоит отметить, что выборы проводились по новой процедуре: на первом этапе отбор кандидатов проводил губернатор, после чего два кандидата, предварительно одобренные главой региона, были представлены на суд местного Совета. Этой реформе предшествовал «перевод» района в муниципальный округ.
Напомним, фактически Евгений Лысаков пребывает во главе Тарского района Омской области свыше 10 лет, с декабря 2015 года.